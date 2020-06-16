"Масочный режим, дистанция и отсутствие родственников" В Харькове состоялся выпуск офицеров Нацгвардии

Больше двух сотен офицеров прощаются с боевым флагом Академии. Среди них лейтенант Василий Федориненко. Посвятить жизнь военному делу он решил в сложные для страны годы. В 2015 году начал срочную службу в Нацгвардии и уже через год подписал контракт и оказался в Академии. Отсюда выпускается с медалью за отличную учебу.

Василий Федориненко, выпускник гуманитарного факультета

Тоді в 15 році навесні тоді, коли були запеклі бої на Сході, напевно, це і послугувало однією із основних причин залишити університет, в якому навчався раніше і піти у війська. Я вважаю, що професія військового і бути офіцером - це гідно. Гідно чоловіка. Тобто, для мене офіцер завжди був взірець чоловіка. Тобто, це був ідеал

Продолжает длинную семейную династию офицеров лейтенант Валерия Бондаренко. Говорит, обучение было несложным, тяжело было без семьи. Получает погоны военная с дипломом с отличием. Далее служба в военной части Харькова на должности инженера отделения киберзащиты.

Валерия Бондаренко, выпускница командно-штабного факультета

Я військова у четвертому поколінні, мої два прадідусі брали участі у Другій Світовій війні. Мій дідусь, як і я був зв’язківцем військовим, а також мій батько займає посаду - начальник парашутно десантної служби. В серці у батька було завжди, щоб його дитина була військовим, тому були дуже раді і дуже щасливі

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан говорит, приходилось видеть разные выпуски - в мирное время, ускоренные, когда начались бои на Востоке, выпуски в условиях войны. Теперь к этому списку добавится выпуск в условиях пандемии. Во избежание заражения здесь обязательный масочный режим, дистанция, на плацу нет родителей и родственников офицеров.

Николай Балан, командующий Национальной гвардии Украины

Можливо, ми в певній мірі порушили певні вимоги статутів, стройових статутів, інших документів, але це для того, щоб якомога безпечніше провести випуск. А відмовитись і зовсім його не проводти - це для офіцера для майбутнього офіцера - це на все життя він свій випуск пам'ятає

Вместе с тем, радует то, что все выпускники прошли государственную аттестацию успешно. Средний балл подготовки военнослужащих - 4, 3 - это достаточно высокий показатель.

В частности, говорит Николай Балан, лучшие результаты чем в прошлом показал оперативно-тактический факультет.

Николай Балан, командующий Национальной гвардии Украины

Це треба враховувати, що ми вже другий рік проводимо вчасно випуски. Відмовилися від цієї лінії - ми кілька років проводили випуск достроково. У день Національної гвардії. В 19 і в 20 році у нас вже випуски проходять, відпрацювавши повністю всю програму навчання курсантів

Далее у военнослужащих первый офицерский отпуск, а после него служба в Национальной гвардии Украины.