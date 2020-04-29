Масочный режим. Устали ли горожане от карантинных норм?

В Харьковской области за последние сутки добавилось еще 16 случаев заболевания COVID-19 — это жители Харькова, Змиевского, Харьковского и Чугуевского районов. Сейчас по информации ХОГА из 237 заболевших - 97 человек госпитализированы, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 117 человек - на самоизоляции под наблюдением врачей, 19 пациентам удалось побороть коронавирус, четверо умерли.

Еще 96 человек в больнице с подозрением ожидают результатов анализа, 32 на самоизоляции.

В то же время харьковчане уже, похоже устали от карантина. Да и погода способствует, людей на улицах с каждым днем ​​становится больше. Особенно людей привлекают цветущие парки и скверы. Охранники сада Шевченко, например, говорит, что работы у них хватает.

Влад, патрулирует Сад Шевченко

Ну в основном устные предупреждения, охрана общественного порядка. То есть чтобы люди были в масках, вообще-то парк на карантине, то есть как бы доступ на снаряды — вот турники, брусья там допустим детские площадки — это все ограничено.

По словам охранника в основном люди с пониманием относятся к замечаниям, но подавляющее большинство людей теперь носит маску или на подбородке, или на шее. Хотя, опасность никуда не делась, убеждена Ольга.

Ольга, швея

Я думаю, що важливо, бо народ разний там кашляє, плює. Конечно надо, поки це есть - надо придержуватися цього режиму.

Ольга, секретарь

Потрібно дотримуватися масочного режиму - це наше здоров'я, я б не сказала що набагато менше людей стало, що люди дотримуються цих режимів, що машин поменшало, ну можливо трошки. Та велика кількість є людей без масок, ну зараз наразі може трошки побільшало людей в масках, до цього було.

Полицейскими с начала карантина уже составлено 1252 протокола за нарушение правил его соблюдения. Наибольшее количество админпостановлений - более 9 сотен за нарушение правил самоизоляции.

Борис, адвокат

Процентів 80 підтримують це, але більшість мені здається мені здається вони якось може не вірять що воно є. Я вважаю що маску потрібно носити в будь-якому випадку тому що є така епідемія і у других странах носять люди і багато людей дуже помирає. Харків ще не зачепило так дуже сильно.

В Украине же количество больных коронавирусной болезнью каждый день увеличивается на несколько сотен и по состоянию на утро по информации Минздрава зафиксировано 456 новых случаев COVID -19 из них 33 у детей и 133 у медицинских работников. Общее число заболевших 9866.