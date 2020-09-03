Масштабные пожары на Харьковщине: пострадавшие получат денежную помощь от Кабмина

Максимальная сумма компенсации жертвам пожаров в Харьковской областях предусмотрена в размере около 300 тысяч гривен. Эта сумма будет выделена гражданам, у которых полностью сгорело жилье.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам Арсена Авакова, сегодня состоится заседание специальной комиссии правительства, на котором будет принято решение о материальной компенсации людям, домовладения и хозяйства которых пострадали от пожара.

«Хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 000 гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара», - отметил глава МВД.

Также Арсен Аваков отметил, что если сгорели документы, нужно предоставить перечень, и представитель МВД вместе с представителем Харьковской ОГА помогут их восстановить.

Кабинет Министров Украины готовит проект помощи пострадавшим от пожаров.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский держит данную ситуацию под контролем.

«Мы должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей - прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможностей эвакуации, а дальше - финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией», - отметил он.

Напомним, по факту пожаров полицией открыто уголовное производство по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.