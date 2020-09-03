Масштабные пожары на Харьковщине: в Двуречанском районе тракторист спас от огня десятки домов (видео)

На масштабных пожарах, которые произошли накануне днем в Чугуевском и Двуречанском районах области, кроме сотрудников ГСЧС, с огнем борются и обычные харьковчане – волонтеры и просто неравнодушные жители Харьковщины.

Об этом сообщается в соцсетях и городских пабликах.

«Пока мы спали, пожарные и обычные харьковчане тушили лесной пожар под Чугуевом.

Спасибо всем, кто вчера оперативно собрал вещи, сел в машину и поехал на помощь. Вы – герои!», - говорится в сообщении паблика Харьков 1654.

Также в соцсетях были опубликованы фото с места пожара.

Кроме того, в соцсетях рассказали о трактористе, который в Двуречанском районе спас от огня около десятки домов.

Как сообщается, мужчина сел в трактор и начал пахать землю возле жилых домов во время пожара.

Также в соцсетях было опубликовано фото мужчины.

«Харьковщина должна знать своих героев! Зовут этого человека Тесленко Сергей Григорьевич», — говорится в подписи под фото.

Как отмечается, благодаря действиям тракториста были спасены, по меньшей мере, 20 жилых домов.

Видео с кадрами того, как тракторист спасал дома от пожара, также было опубликовано в соцсетях.

Напомним, пожары в двух районах Харьковщины вспыхнули вчера днем.

2 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади около 10 га.

Также на территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобовка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар на площади 400 га, из них на площади 100 га был верховой пожар.

По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.