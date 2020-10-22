Масштабные пожары на Луганщине: на руководство ГСЧС открыто дело по служебной халатности

Следователи Государственного бюро расследований в Краматорске начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства ГСЧС в Луганской области, приведшей к гибели людей, уничтожению домов и лесных массивов в результате масштабных пожаров в Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года, сообщили в пресс-службе ГБР Украины.

По данным ГБР, предварительная квалификация уголовного преступления - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч . 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.