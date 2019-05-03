Масштабные велогонки в Харькове

Наталья разогревается перед стартом чемпионата Украины по гонкам на горных велосипедах, так называемых маунтинбайках. В Харьков девушка приехала из Хмельницкого

Наталья, спортсменка из Хмельницкого:

Я тренуюсь 5 років. До змагань ми готувались кардинально. Були тяжкі тренування на техніку і на силу – Яка зараз швидкість у Вас, можете це виміряти якось? -25-ть кілометрів за годину

Примерно с аналогичной скоростью на велостанке движется соперник Натали - Игорь. В одном заезде могут соревноваться женщины с мужчинами.

Игорь, спортсмен из Харькова:

Тренировался, готовился к гонкам более двух недель. Сейчас разминаемся перед стартом, чтобы более легко ехалось

Буквально через несколько минут спортсмены стартуют. Соревнования проходят в форме командной эстафеты. В частности, участникам пришлось преодолевать пересеченную местность. На их пути встретились крутые спуски и подъемы, а также препятствия, такие как камни. Трасса имеет длину 5 километров, она проходит в лесу и выходит на городскую велодорожку. В каждой команде пять участников, каждый из них должен проехать по одному кругу. Таким образом, команда преодолевает расстояние в 25 километров

В момент передачи эстафеты первый спортсмен должен сделать полную остановку. Иначе результат не засчитают

Всего в соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов, рассказали организаторы

Сергей Симоненко, организатор соревнований

Наше сегодняшнее мероприятие имеет статус чемпионата Украина, поэтому география вся Украина. Это и западные регионы, и центральный и Донецкая, и Луганская область. Все регионы Украины представлены на сегодняшних соревнованиях. Возраст участников от 13-ти лет, самым старшим около 40-ка

Также есть и определенные требования к байкам, в частности к колесам, которые должны быть без металлических шипов, диаметром 26 или 29 дюймов. Сегодня победителем среди взрослых спортсменов стала команда из Харькова. Второе и третье место заняли команды из Черновцов и Луганска соответственно. Надежда Коломиец рассказывает, для победы тренировалась не менее 12-ти часов в неделю, иногда это было совсем не просто

Надежда Коломиец, член команды победителей:

У меня просто есть еще работа и поэтому третируюсь, когда получается совмещать работу и спорт. - Сколько раз в неделю, примерно? - стараюсь, раз пять. В принципе, изначально, тренера поставили установку - надо выиграть, потому ... ребята в команде все были сильные. Поэтому да, мы очень надеялись, что мы выиграем.

Поскольку это чемпионат Украины, по регламенту, спортсмены трех команд, которые финишировали первыми, получают звания мастеров спорта, если такого у них еще нет. Соревноваться участники будут и завтра на этапе чемпионата Украины в групповой гонке кросс-кантри. Однако эти гонки не является отборочными для дальнейших Европейских и Мировых велосоревнований. Для такого отбора летом пройдет Олимпийский кросс-кантри в Черновцах.

