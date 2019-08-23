Масштабный танцевальный флешмоб и «фейерверк». В Харькове отметили День Государственного флага

К желто-голубым поздравлениям, которые звучат сегодня в каждом городе нашей страны, присоединился Харьков. Празднование ко Дню Государственного флага начали на площади Конституции, здесь с самого утра больше полсотни людей репетировали перед праздничным флэшмобом. По словам заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, готовились к празднику долго, сначала молодежь придумала идею, ее обработали и несколько месяцев уже совместно с профессиональными режиссерами отрабатывали всю концепцию и все мероприятие.

Анатолий Бабичев, заместитель председателя ХОГА:

Спеціальні футболки, спеціальні наліпки робилися, робилося все в жовто-блакитній тематиці дуже багато нового ми дійсно зробили спільно з молоддю для того, щоб цей захід був дуже яскравим, насиченим, і головний меседж, що ми привітали всю Україну.

Харьковские гимнасты и спортсмены выполнили массовый танцевальный номер с государственной символикой, а завершили праздничный флешмоб символическим фейерверком в желто-голубых цветах. К празднованию присоединились жители города, участники и ветераны АТО и ООС, спортсмены, волонтеры - в целом, по подсчету полиции, около 5 тысяч граждан.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

Сьогодні усі спортсмени, всі ті, хто прославляє прапор наш за кордонами нашої славної держави, зібралися на цю площу Конституції, об'єднали всіх: і громадські організації, і органи влади, і всіх, хто сьогодні висловив свою любов до нашої славної держави, тут на цій площі.

Александра Жальгирис прославляет Украину еще с детства, на ее счету куча побед в боях по тхэквондо, какое количество медалей завоевала, шутит девушка, уже сбилась со счета. Говорит, точно больше полусотни.

Вот это я в Польше получила, выиграла три боя, вот это на Европе получила, выиграла четыре боя. Это Украина в этом году.

Александра Жальгирис, спортсменка:

День прапора - это самый лучший день для меня потому, что на чемпионате мира и Европы я его могу прославить. И хочу прославить в этом году. Я люблю свою Украину и хочу, чтобы все знали, какая у нас хорошая страна.

Такие мероприятия, по мнению харьковчан, воспитывают патриотизм и поддерживают национальное единство.

Дарья Лымарь, учительница:

Ми дуже поважаємо це свято, і ми завжди шануємо його, і завжди вишиванка для нас - це символ цього свята, що ми можемо так показати, що ми вільні, що ми поважаємо свої традиції.

Александр Кадренко, студент харьковского военного лицея «Патриот»:

Звісно, треба якось підвищувати національний дух, національну свідомість українців, бо зараз це все відійшло на другий план.

Праздничные и торжественные мероприятия по случаю Дня Государственного флага проходят в течение всего дня как Харькове, так и в области.