Массовое отравление учеников лицея в Дергачах: открыто уголовное дело

По факту массового отравления школьников, учащихся лицея в Дергачах, правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, следователи квалифицировали произошедшее как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

По данным полиции, сообщений об обращении и госпитализации детей в медицинские учреждения в полицию не поступало.

В настоящее время установлено, что 17 ноября после посещения занятий в лицее 28 учащихся 1-го и 2-го классов почувствовали ухудшение самочувствия. Дома они пожаловались родным на повышение температуры и рвоту.

Родители обратились за помощью к семейным врачам.

18 ноября работники санитарно-эпидемиологической станции отобрали образцы пищи, сделали смывы и провели дезинфекцию столовой лицея.

По информации директора лицея, учащиеся 1-4 классов до 23 ноября будут находиться дома под наблюдением семейных врачей.

Информацию по факту происшествия следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.