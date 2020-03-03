Массовые беспорядки возле ТЦ "Барабашово": в деле появились новые фигуранты

Массовые столкновения на территории торгового центра «Барабашово» произошли в прошлый четверг. Всё из-за строительства дороги через рынок, которое инициировал мэр Харькова Геннадий Кернес. По его мнению, эта дорога должна разгрузить салтовское направление.

Зато предприниматели, как и часть автомобилистов, называют ее неудачным проектом, а упорство Кернеса связывают с местью давнему политическому оппоненту Александру Фельдману.

Ведь для строительства дороги надо снести часть магазинов, что уничтожит бизнес отдельных предпринимателей и поставит под угрозу функционирование торгового центра как единого механизма.

Коммерсанты решились защищать свои магазины, построили баррикады, прогнали сначала геодезистов, а потом и рабочих. Но в четверг вместо них на рынок приехали с полсотни молодых в зелени, вооруженных газовыми и травматическими пистолетами, дубинками и шумовыми гранатами.

Пока не вмешались правоохранители, часть оружия была применена, и несколько предпринимателей и посетителей рынка получили ожоги и отравления от газа и ушибы. А арка, которую успели поджечь неизвестные, лишь чудом не рухнула прямо на людей.

Сергей Мезенцев был одним из тех, кто не допустил распространения пламени.

Сергей Мезенцев, подозреваемый

Я схватил этот огнетушитель, какие-то люди рядом, пока я разматывал шланг, они, эти люди, подвинули его вперед на несколько метров, и я с этого огнетушителя начал тушить основание арки, и видео и фотографии подтверждают, что я старался пустить, пускать струю порошка между этими людьми.

Именно Мезенцев был одним из тех, кого задержали после беспорядков. Но в отличие от мужчин в зеленом, его автомобиль правоохранители заблокировали на дороге уже на следующий день, в пятницу.

После чего судом ему была определена мера пресечения - круглосуточный домашний арест.

А вот всем задержанным на месте выбрали более мягкую меру мероприятия - ночной домашний арест.

Защитник Мезенцева считает, что речь идет о незаконном и заангажированном преследовании работников ТЦ «Барабашово», так как у него не было оружия, он не дрался, поэтому есть видео и свидетели, а вот за оружие признали... огнетушитель.

Олег Атисков, адвокат Мезенцева

Йому закидають участь у масових беспорядках саме через дії з вогнегасником, який чомусь вважають зброєю, яку він заздалегідь приніс на місце масових заворушень

В прокуратуре говорят, что они настаивали на более строгой мере пресечения - содержании под стражей для всех участников беспорядков. Так как суд первой инстанции их не поддержал, они готовят апелляции.

Кроме того, благодаря видео установлены другие участники беспорядков, в том числе - из числа предпринимателей.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь областной прокуратуры

Було обрано 55 особам запобіжний засід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратурою буде направлена апеляційна скарга до цього рішення, оскількі прокуратура не погоджується. За участь у масових заворушеннях ідентифіковано ще ряд осіб, встановляється їх місце знаходження для проведення слідчих дій.

Кроме правоохранителей, на рынке стоит ожидать и комиссию из горсовета, где не оставляют попыток построить дорогу. И, не озвучив данных, что кто-то из предпринимателей ездил в последнее время в Китай, зону торгового центра фактически объявили зоной риска для заражения коронавирусом. Только на основании того, что там торгуют и представители китайской национальности

Игорь Терехов, вице-мэр Харькова

Здесь нет никакой политики, о которой пытаются все время говорить. Здесь есть здоровье людей. Нам не хватало еще получить коронавирус в городе Харькове. В Черновцах уже началось. Подумайте, как вы будете на действующем рынке, на большом этом рынке. Как выявлять инфицированных людей, которые там наверняка уже есть. Как с ними работать? Как их в больницы доставлять? Это колоссальнейшая угроза

Предприниматели разъярены такой позицией власти. А теперь еще и действиями правоохранителей, которые также считают крайне непрофессиональными и возмутительными.

Ирина Денисова, предприниматель

В чем виноват человек, который пытается защитить женщину, которую убивают у него на глазах?! В чем виноват человек, который пытается защитить cвоё здоровье. Это непонятно, и мы будет добиваться, прежде всего, того, чтобы ответили те, кто отдал преступные указы преследовать харьковчан, которые не мирятся с преступной властью в городе.

Чтобы добиться справедливости и защитить свой бизнес, предприниматели обещают идти до конца. И если эффективного и законного следствия не будет, люди готовы выходить на бессрочные пикеты под админздания в Харькове и Киеве - чтобы быть услышанными.