Массовые протесты в Брюсселе: больше сотни задержанных

08 декабря 2018 г. 19:20
Источник: УНИАН
88 просмотров

В Брюсселе вспыхнули столкновения между протестующими в желтых жилетах и правоохранителями, более 100 человек задержаны в разных районах города.

В субботу около 500 человек, одетых в желтые жилеты, вышли на акцию протеста в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.

Несколько групп протестующих направились в сторону европейского квартала, где расположены главные учреждения Европейского союза. Однако подход к нему заблокировали правоохранители.

Тогда группа демонстрантов решила прорвать полицейский кордон и вспыхнули столкновения.

Они бросали в полицию бутылки, дорожные знаки и другие предметы. Полиция в ответ применила газ.

Через некоторое время ситуация успокоилась, люди продолжили протест. Информации о травмированных пока нет.

По данным RTBF, более 100 человек задержаны в субботу в Брюсселе.

Полиция проводит выборочные обыски на главных железнодорожных станциях Брюсселя с целью предотвращения насилия.

"Желтые жилеты" в Брюсселе призывают к отставке премьер-министра Шарля Мишеля.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.