Массовые протесты в Брюсселе: больше сотни задержанных

В Брюсселе вспыхнули столкновения между протестующими в желтых жилетах и правоохранителями, более 100 человек задержаны в разных районах города.

В субботу около 500 человек, одетых в желтые жилеты, вышли на акцию протеста в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.

Несколько групп протестующих направились в сторону европейского квартала, где расположены главные учреждения Европейского союза. Однако подход к нему заблокировали правоохранители.

Тогда группа демонстрантов решила прорвать полицейский кордон и вспыхнули столкновения.

Они бросали в полицию бутылки, дорожные знаки и другие предметы. Полиция в ответ применила газ.

Через некоторое время ситуация успокоилась, люди продолжили протест. Информации о травмированных пока нет.

По данным RTBF, более 100 человек задержаны в субботу в Брюсселе.

Полиция проводит выборочные обыски на главных железнодорожных станциях Брюсселя с целью предотвращения насилия.

"Желтые жилеты" в Брюсселе призывают к отставке премьер-министра Шарля Мишеля.