Массовые увольнения и бешеная нагрузка: из больницы №25 увольняются медики

Владимир Скирда - муж больной коронавирусом пациентки. В 25 городской больнице его жена уже четвертый день. На лекарства семья потратила более тысячи гривен - покупать приходится абсолютно все.

Владимир Скирда, пенсионер

Вся пенсия пойдет на лекарства. Дают список, и там десять наименований, а там пелёночки, вата, простынку, а лекарств раз, два, три и обшився, а сумму ... вы понимаете, к тысячи выставляют

Больных коронавирусом в 25-ю городскую больницу начали доставлять на прошлой неделе, чтобы разгрузить областную “инфекционку”. Из ста выделенных коек пока здесь занято 96.

Наряду с этим с медучреждения начали массово увольняться медики. Только сегодня, по словам одной из сотрудниц, заявления на увольнение написали шесть медсестер и санитарок. Причина - в недостатке средств индивидуальной защиты. Медикам, говорят, выдали по одному костюму, который приходится стирать, из защиты - только халат и маска. Также некому ухаживать за больными - на выходных на целое отделение, говорят, осталась одна санитарка. Пациенты в панике, ведь остались фактически один на один с коронавирусом.

Нина Лиховид, больная коронавирусом

Даже температуру не меряют, некому, некому. - А сколько человек уволилось? - В одну смену 16 человек, медсестры, все подряд. А главврач просили, но мы не видели его

Главный врач к журналистам не вышел, комментариев не дал..

Просим вас выйти дать комментарий - Девочки, я сдыхаю, у меня бригады не можем укомплектовать! - А вы можете кого-то ...

В горсовете говорят - до прошлой недели городские больницы принимали больных “ковидом” только на долечивание, а основной удар брала на себя областная инфекционка. Сейчас же, когда мест там не хватает, больных коронавирусом “скорые” доставляют в больницы по очереди - кроме инфекционки и диспансера радиационной защиты - еще до трех городских больниц.

Среди них и 25-я. Но здесь, как выяснилось - не хватает кислородных трасс - оборудованы лишь 27 мест из ста, медиков и лекарств. И это, несмотря на то, что в городском совете в течение всего периода пандемии утверждали - медучреждения готовы к борьбе с ковид.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения

Ми підготувались як змогли, ми зібрали для персоналу засоби індивідуального захисту, щоб люди були захищені. Оті комбінезони, які ми надягали на себе, вже не зовсім треба. Ми запасли трошки ліків, скільки змогли, ми відпрацювали з персоналом, персонал був згоден працювати, до тих пір, доки не попав в сам процес

Сейчас, говорят в горсовете, занимаются оформлением "ковидного пакета" для 25-й больницы. Только после этого смогут закупать лекарства для больных коронавирусом. Пока небольшое количество защиты для медиков и лекарств завезли из других медучреждений. О массовых увольнениях младшего персонала, чиновники подтверждают, действительно - у главного врача на столе лежат 25 заявлений на увольнение, но он уговаривает коллег остаться.