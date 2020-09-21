Массовые увольнения из 25-й больницы: медики не хотят работать с COVID-больными

Из опорной больницы №25 в Харькове начали увольняться медики: заявления на увольнение после начала приема пациентов с коронавирусом написали 25 медсестер. Об этом сегодня, 21 сентября, рассказала заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, пишет "Суспільне".

По ее словам, 25 больница принимала пациентов три дня подряд, 16-18 сентября. За эти дни медучреждение, рассчитанное на 100 пациентов с COVID, приняло 96 пациентов.

"25 человек на сегодняшний день, я разговаривала с главным врачом, подали заявления на увольнение. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве их сегодня нет", - сказала Горбунова-Рубан.

В дефиците - медсестры, анестезиологи, терапевты.

"Будем набирать, будем разговаривать, просить, мы же больницу не оставим... Это очень тяжелые моменты, поймите. Люди, которые должны работать с COVID-больными, понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, своих близких", - сказала заместитель мэра.

По ее словам, для медперсонала начало работы с COVID-больными был большим стрессом и нагрузкой.