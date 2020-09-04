Мастера фотосъемки: самые популярные смартфоны с качественной камерой®

За последние годы произошел стремительный скачок в развитии мобильной оптики. Внедрение технологий искусственного интеллекта, широкоформатные объективы, многократное увеличение — все это привело к тому, что смартфоны превратились в профессиональные карманные фотоаппараты. Маркетологи e-Katalog отобрали лучшие модели, камеры которых обладают впечатляющим потенциалом.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Изысканный дизайн, 6,67-дюймовый дисплей AMOLED, быстрый 8-ядерный процессор Snapdragon 865, аккумулятор повышенной емкости (4500 мАч), технология быстрой зарядки Quick Charge 5.0 — конкурентные преимущества смартфона. Мобильный телефон оборудован квадрокамерой (48 МП + 20 МП + 12 МП + 48 МП) с 5-кратным оптическим и 120-кратным гибридным зумом. Есть фазовый автофокус и оптическая стабилизация. Фотографии получаются детализированными даже ночью. Предусмотрена возможность записи видео с разрешением 8K (4320p) при 30 к/с, а также 4K (2160p) при 30/60 к/с. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 МП.

Apple iPhone 11

Основная камера Apple iPhone 11 256gb состоит из двух фотомодулей: 12-мегапиксельного широкоугольного с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельного ультраширокоугольного с апертурой f/2.4, углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией. Предусмотрен ночной режим, который автоматически включается при недостаточной освещенности и позволяет делать прекрасные снимки с естественными цветами без вспышки. На камеру можно снимать четкие 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду.

Кроме того, айфон 11 выделяется ярким Liquid Retina – дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Высокую производительность устройства обеспечивает процессор A13 Bionic в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора — 3110 мАч. Пыле- и влагозащита корпуса соответствует стандарту IP68.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Новый южнокорейский флагман получил квадрокамеру во главе со 108-мегапиксельным объективом. Она позволяет снимать с разрешением 8K и делать стоп-кадры. Автофокусировка и стабилизация изображения способствуют созданию четких фото в движении, а вспышка и режим Bright Night обеспечивают яркие снимки даже в условиях недостаточного освещения. Предусмотрен стабилизатор, компенсирующий дрожание камеры. Таким образом, мобильный телефон может снимать подобно экшн-камере. Разрешение «фронталки» — 40 МП.

Смартфон оборудован Dynamic AMOLED – дисплеем диагональю 6,9 дюйма с частотой 120 Гц. В аппаратную конфигурацию входит 8-ядерный процессор Exynos 990 и 12 ГБ оперативной памяти. Литий-полимерный аккумулятор на 5000 мАч гарантирует длительную автономную работу устройства даже при интенсивном использовании.

Huawei P40 Pro

Мобильный телефон Huawei P40 Pro с абсолютно безрамочным 6,58-дюймовым экраном, продвинутым процессором HiSilicon Kirin 990 5G и аккумулятором на 4200 мАч также заслуживает внимания. Основная камера устройства состоит из четырех объективов (50 МП + 40 МП + 12 МП + ToF). Из приятных бонусов — 5-кратный оптический и 10-кратный гибридный зум. Смартфон способен в малейших деталях запечатлеть близкие и удаленные объекты как днем, так и ночью. Двойная фронтальная камера (32 МП + инфракрасная камера глубины) позволяет создавать качественные селфи с эффектом боке.