Мать 3-летнего ребенка, погибшего от истощения и побоев, обжаловала приговор

06 ноября 2018 г. 15:13
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Мать 3-летнего ребенка, который осенью 2017 года погиб от истощения и побоев, обжаловала приговор.

Об этом сообщается на сайте портала «Судебная власть».

Напомним, 9 октября 2018 суд признал женщину и ее супруга виновными в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия (ст.166 Уголовного кодекса Украины) - смерть их сына 2013 рождения. 

Также обоих родителей суд признал виновными в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, носящим характер особого мучения, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего (часть 2 ст.121 Уголовного кодекса Украины) .

Отца умершего ребенка суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Сейчас он содержится под стражей.

Матери погибшего ребенка суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы и взял ее под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

1 ноября 2018 осужденная подала на приговор суда апелляционную жалобу. 

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Харькова, поскольку срок на апелляционное обжалование продолжается до 8 ноября 2018 года, дело будет направлено в Харьковский апелляционный суд для рассмотрения в течение трех дней после окончания указанного срока.

 

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