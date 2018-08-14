Мать, которая случайно утопила в ванной ребенка и хотела убить себя, арестована. Какое наказание она может понести?

14 августа 2018 г. 16:08
Автор: Светлана Еченина
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Суд арестовал 34-летнюю жительницу Изюма на два месяца.

Об этом сегодня сообщили правоохранители.

Накануне в полицию обратился муж арестованной и сообщил, что вернулся домой и обнаружил в детской кроватке мертвое тело своей двухлетней дочери.

Андрей Березка, и.о. начальника Изюмского отдела полиции

Мати положила тіло в дитяче ліжко, після чого намагалася покінчити життя самогубством через втоплення у річці Сіверській Дінець. На даний час жінка затримана згідно статті 208 КПКУ

Правоохранители нашли мать ребенка в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки.

Уже позже женщина рассказала правоохранителям, что утром девочка захотела купаться, поэтому она наполнила ванну водой, положила туда ребенка и оставила ее без присмотра.

Вернувшись через некоторое время, она увидела дочь уже мертвой.

Сейчас следователи изменили квалификацию действий задержанной на другую статью Уголовного кодекса Украины с более строгим наказанием.

Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет, рассказали в полиции. Следственные действия продолжаются.

 

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