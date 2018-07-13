Мать Олега Сенцова написала Путину ходатайство о помиловании ее сына

Мать украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании ее сына, сообщает hromadske.ua со ссылкой на текст документа, полученного от сестры Олега Сенцова Натальи Каплан.

В своем обращении к российскому президенту, текст которого цитирует издание, мать Олега Сенцова просит помиловать ее сына, "осужденного российским судом к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористической группировки".

"Все матери любят своих детей, хотят для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой. Не буду вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама верю в это. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца. Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не терять его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - сказано в обращении.

По информации издания, ходатайство написали 22 июня, а 26 июня его передали Путину.

Сестра Сенцова сообщила, что пока реакции на это ходатайство от Кремля нет.

Олег Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.