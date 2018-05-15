Мать переименовала сына после ошибки в татуировке с его именем

15 мая 2018 г. 15:30
Источник: УНИАН
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Шведка Йоханна Гизельхёль Санстрём решила переименовать своего сына после того, как татуировщик допустил ошибку в его имени.

Об этом сообщает новостной портал The Local.

Женщина отправилась в ближайший тату-салон и попросила мастера набить на ее руке имена ее детей: Новы и Кевина.

Она согласовала с татуировщиком дизайн изображения и после процедуры вернулась домой, где обнаружила, что Кевин на ее руке превратился в Келвина.

Когда 30-летняя Санстрём обнаружила ошибку, она разрыдалась.

«Мое сердце остановилось, и мне казалось, что я вот-вот лишусь чувств», — призналась она.

Шведка вернулась в салон, однако мастер рассмеялся и сказал, что не сможет ничего исправить, а Санстрём стоило внимательнее изучить эскиз. Тем не менее, он согласился выплатить ей компенсацию и дал ей контакты клиники по удалению татуировок.

Однако когда женщина увидела, сколько процедур ей предстоит перенести, чтобы полностью удалить татуировку, вместе со своим мужем она приняла решение переименовать сына в Келвина. Санстрём объяснила, что ей просто очень понравилось новое имя.

«Я никогда не слышала имя Келвин и не знаю никого, кто бы так назвал своего ребенка. Я немного подумала, поняла, что имя уникально и явно лучше, чем Кевин», — объяснила она свое решение.

Недавно у пары родилась еще одна дочь по имени Фрея. Мать собирается сделать татуировку и с ее именем, но на этот раз планирует внимательно изучить эскиз рисунка.
 

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