Матери утонувшей в ванной 2-летней девочки избрали меру пресечения

Суд избрал 34-летней женщине, дочь которой утонула в ванной, меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в минувшие выходные в полицию обратился 41-летний житель Изюма. Он сообщил, что когда пришел домой, то обнаружил в детской кровати тело своей двухлетней дочери, которой в октябре должно было исполниться 3 года. При этом его жены дома не было.

Как выяснилось, мать оставила ребенка в ванной без присмотра, и девочка утонула. Когда женщина поняла, что произошло, то пыталась покончить жизнь самоубийством. Полицейские нашли ее на берегу реки. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщине сообщено о подозрении по факту оставления в опасности, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

По предварительным данным, подозреваемая злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Решается вопрос о назначении и проведении женщине судебно-психиатрической экспертизы.