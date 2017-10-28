Матиос: небоевые потери среди военных составляют более 10 тысяч человек

28 октября 2017 г. 12:22
Источник: Новое Время
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С 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK.

"С 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных силах и всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека - безвозвратных и санитарных потерь. Не от боевых действий", - сказал Матиос.

Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушения военными устава и халатное отношение к службе.

"Погибли люди, которые были высоко мотивированными патриотами. Войско, когда не получает правильной команды и квалификации тех действий, которые происходят в государстве, становится в ступор, тем более, что армия была деморализована и фактически уничтожена предыдущей властью", - подчеркнул Матиос.

Военный прокурор добавил, что сейчас от посттравматического синдрома страдают 360 тысяч участников АТО. У этих людей обостренное чувство справедливости, на что государство сегодня не может адекватно отреагировать, отметил он.

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