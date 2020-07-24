МАУ отменила часть международных рейсов: ЕС продлил запрет на пересечение границы Шенгенской зоны

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила часть рейсов, назначенных на август. Рейсы по шести направлениям не будут выполняться до 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.
Так, авиакомпания полностью отменила до 15 августа международные рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев. МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период в связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран еще на две недели.
Кроме того, МАУ анонсирует уменьшение количества вылетов по маршрутам:
Также авиакомпания будет осуществлять внутренние перелеты по направлениям Одесса, Херсон, Львов.