МАУ отменила часть международных рейсов: ЕС продлил запрет на пересечение границы Шенгенской зоны

24 июля 2020 г. 16:49
Источник: РБК-Украина
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила часть рейсов, назначенных на август. Рейсы по шести направлениям не будут выполняться до 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.

Так, авиакомпания полностью отменила до 15 августа международные рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев. МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период в связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны для граждан третьих стран еще на две недели.

Кроме того, МАУ анонсирует уменьшение количества вылетов по маршрутам:

  • Киев - Ницца - Киев (оборотный рейс в субботу);
  • Киев - Рим - Киев (оборотный рейс в субботу);
  • Киев - Милан - Киев (оборотный рейс еженедельно);
  • Киев - Неаполь - Киев (оборотный рейс в субботу);
  • Киев - Мюнхен - Киев (оборотный рейс еженедельно по понедельникам);
  • Киев - Мадрид - Киев (еженедельный оборотный рейс по пятницам);
  • Киев - Барселона - Киев (оборотный рейс по субботам).

Также авиакомпания будет осуществлять внутренние перелеты по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

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