МАУ прекращает авиарейсы в Тегеран

Украинские международные авиалинии прекращают рейсы в Тегеран на неограниченный срок после катастрофы "Боинга-747".

Об этом сообщили на странице МАУ в Facebook.

Авиакомпания уточняет точное количество пассажиров на борту.

"Самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран-Киев пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана... Списки пассажиров будут размещены на сайте компании после окончательного подтверждения их пребывания на борту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрационный номер самолета - UR-PSR, он был произведен в 2016 году и получен МАУ непосредственно с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января.

"Будет проведено расследование событий с привлечением авиационной власти Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами в Украине", - добавили в МАУ.

Напомним, в пресс-службе посольства Украины в Иране сообщили, что версии теракта или попадания в самолет ракетой пока исключаются, причина катастрофы - авария двигателя.

"По данным компании МАУ, на указанный рейс купили билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не был на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины".

В СНБО создали оперативный штаб по расследованию причин катастрофы.