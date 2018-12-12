МАУ приостанавливает рейс из Харькова в Тель-Авив

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила выполнение рейсов Харьков - Тель-Авив до конца зимней навигации.

Причина данного решения - высокая стоимость топлива и обслуживания в аэропорту, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" авиаперевозчик.

"Продажа билетов на этом направлении приостановлена с 10 декабря. Основная причина - неурегулированные с партнерами вопросы стоимости топлива и обслуживания международных рейсов", - говорится в ответе МАУ на запрос агентства.

В авиакомпании уточнили, что выполнение рейса Харьков - Тель-Авив будет приостановлено с 16 января 2019 до конца зимней навигации.

"Сейчас услуги по заправке в Харькове предоставляют две компании: сам аэропорт и еще один частный поставщик топлива. Ни один из них не предоставил конкурентного предложения. Более того, пока в МАУ нет ни одного предложения по заправке самолетов в 2019-м", - отметили в авиакомпании.

Источник на рынке сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что заправочные услуги в аэропорту Харьков, кроме аэропорта, предоставляет "АМИК Украина".

В МАУ напомнили, что с 30 октября на зиму 2018-2019 из-за снижения спроса было прекращено выполнение рейса Харьков-Бергамо, и теперь из Харькова компания осуществляет только один прямой рейс - в Киев.

По данным компании, после прекращения рейса в Харьков из Тель-Авива прямыми рейсами МАУ можно будет добраться до четырех городов Украины - Киева, Одессы, Львова и Винницы.

Как сообщалось, в ноябре 2018-го пассажиропоток Международного аэропорта "Харьков" составлял 72 тысячи 700 человек, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Аэропорт в 2017 году увеличил пассажиропоток на 34,4% - до 806 тысяч 100 человек.