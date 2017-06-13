Майору ВСУ дали 12 лет за попытку угнать самолет Су-24 в Россию

Хмельницкий горрайонный суд 6 июня вынес приговор майору Вооруженных сил Украины, который в сентябре 2014 года хотел угнать самолет в Россию.

Дело рассматривалось в суде повторно. Первый раз майора приговорили к 11 годам лишения свободы, но по процессуальным основаниям решение Староконстантиновского суда не вступило в силу и было назначено новое разбирательство, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Со второй попытки военного признали виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса) и приговорили к лишению свободы на 12 лет. У него также забрали звание "майор".

Суд пришел к выводу, что военнослужащий умышленно передал представителям РФ ведомости с государственной тайной, а именно - полную информацию о плане полета военного самолета-разведчика Су-24МР. Во время выполнения специального полета 8 сентября он уклонился от запланированного курса в районе Шостки и направил самолет к государственной границе с Россией.

Однако, не сумев выйти на связь с россиянами и н имея возможности самостоятельно добраться до аэродромов на территории РФ, пилот вынужден был совершить посадку самолета в Миргороде.

После этого его отстранили от полетов и вскоре задержали.

Завербованный майор, уроженец Хабаровска, был заместителем командира 3-й авиационной эскадрильи 7-й бригады тактической авиации. Во время суда свидетели рассказали, что он поддерживал аннексию Крыма, негативно относился к проведению АТО и фактически саботировал проведение разведывательных полетов.

В России у него есть брат - полковник ВС РФ в отставке, а ныне священник. В июне 2014 года он приехал в Украину и предложил за деньги угнать самолет. Позже, чтобы летчик думал быстрее, в России задержали его жену и дочь, которые приехали в гости к родственникам. В течение трех недель их принудительно удерживали в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В это время с летчиком связался российский разведчик, который действовал под псевдонимом "Главврач", предложив за угон самолета звание полковника ВС России, жилье и 30 тыс. долларов США. Одновременно он пригрозил, что к его жене и дочери будет применена сила. Украинский летчик согласился на это предложение.

Планировалось, что он пересечет границу на самолете и посадит его в Курске.