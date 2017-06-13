Майору ВСУ дали 12 лет за попытку угнать самолет Су-24 в Россию

13 июня 2017 г. 16:21
Источник: Левый берег
1 просмотр

Хмельницкий горрайонный суд 6 июня вынес приговор майору Вооруженных сил Украины, который в сентябре 2014 года хотел угнать самолет в Россию.

Дело рассматривалось в суде повторно. Первый раз майора приговорили к 11 годам лишения свободы, но по процессуальным основаниям решение Староконстантиновского суда не вступило в силу и было назначено новое разбирательство, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Со второй попытки военного признали виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса) и приговорили к лишению свободы на 12 лет. У него также забрали звание "майор".

Суд пришел к выводу, что военнослужащий умышленно передал представителям РФ ведомости с государственной тайной, а именно - полную информацию о плане полета военного самолета-разведчика Су-24МР. Во время выполнения специального полета 8 сентября он уклонился от запланированного курса в районе Шостки и направил самолет к государственной границе с Россией.

Однако, не сумев выйти на связь с россиянами и н имея возможности самостоятельно добраться до аэродромов на территории РФ, пилот вынужден был совершить посадку самолета в Миргороде.

После этого его отстранили от полетов и вскоре задержали.

Завербованный майор, уроженец Хабаровска, был заместителем командира 3-й авиационной эскадрильи 7-й бригады тактической авиации. Во время суда свидетели рассказали, что он поддерживал аннексию Крыма, негативно относился к проведению АТО и фактически саботировал проведение разведывательных полетов.

В России у него есть брат - полковник ВС РФ в отставке, а ныне священник. В июне 2014 года он приехал в Украину и предложил за деньги угнать самолет. Позже, чтобы летчик думал быстрее, в России задержали его жену и дочь, которые приехали в гости к родственникам. В течение трех недель их принудительно удерживали в гостиницах Москвы и Санкт-Петербурга.

В это время с летчиком связался российский разведчик, который действовал под псевдонимом "Главврач", предложив за угон самолета звание полковника ВС России, жилье и 30 тыс. долларов США. Одновременно он пригрозил, что к его жене и дочери будет применена сила. Украинский летчик согласился на это предложение.

Планировалось, что он пересечет границу на самолете и посадит его в Курске.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.