Мебельные ручки: как выбрать подходящую фурнитуру®

Разумная цена и гарантированное качество

В интернет-магазине «ВиЯр» (г. Киев) представлены около 1500 наименований вышеупомянутых ручек. Разные размеры, цвета, материалы, стилевые решения — на https://viyar.ua/catalog/ruchki_mebelnye/ вы найдете все, что нужно для вашей мебели. Разумная цена и гарантированное качество товара сделают покупку выгодной и приятной.

Фурнитура должна гармонично вписываться в общую концепцию дизайна помещения. Например, если ваш дом оформлен в античном стиле, яркие хай-тек акценты будут выглядеть совершенно неуместно.

Купить ручку для мебели не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь фурнитура не только добавляет функциональности предметам интерьера. Маленькая деталь может стать ключевой в создании неповторимого стиля дома или офиса.

Кнопки, скобы, раковины

Существует несколько десятков видов ручек для шкафов и тумб. Эксперты компании «ВиЯр», одного из лидеров украинского рынка мебельных комплектующих, выделяют три основных типа вышеупомянутой фурнитуры:

кнопки отлично подходят для небольших дверей и ящиков комодов. Такая фурнитура занимает мало места и не отвлекает внимание от самого предмета мебели. Стоимость подобной ручки зависит от материала и бренда производителя. Для изготовления кнопок используют пластик или металл. Сверху изделие можно покрыть специальным напылением, краской, эмалью и даже кристаллами — все зависит от бюджета ремонта и дизайна помещения;

подобной ручки зависит от материала и бренда производителя. Для изготовления кнопок используют пластик или металл. Сверху изделие можно покрыть специальным напылением, краской, эмалью и даже кристаллами — все зависит от бюджета ремонта и дизайна помещения; ручки мебельные в виде скоб предназначаются для тяжелых или часто используемых дверок мебели. Такая фурнитура крепится к поверхности в двух точках, что создает дополнительную защиту для фасада. Скобы можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Габариты изделия зависит от размеров дверцы и предпочтений клиента. Секрет таких ручек прост — чем они длиннее, тем удобнее;

в виде скоб предназначаются для тяжелых или часто используемых дверок мебели. Такая фурнитура крепится к поверхности в двух точках, что создает дополнительную защиту для фасада. Скобы можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Габариты изделия зависит от размеров дверцы и предпочтений клиента. Секрет таких ручек прост — чем они длиннее, тем удобнее; раковины являются наиболее сложными в монтаже. Особенность данной фурнитуры состоит в том, что она не выступает над поверхностью мебели. Поэтому установка этих ручек требует специальных навыков. Раковины как правило используют для шкафов-купе и изготавливают из металлических сплавов.

При выборе ручки для мебели нужно оценивать соотношение размеров, так как от этого зависит удобство открытия дверцы. Не менее важным пунктом идет практичность или внешний вид. Лучше, чтобы она была функциональной и практичной, если вы планируете часто пользоваться ручкой.