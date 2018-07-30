Мебельные ручки: как выбрать подходящую фурнитуру®

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Фурнитура должна гармонично вписываться в общую концепцию дизайна помещения. Например, если ваш дом оформлен в античном стиле, яркие хай-тек акценты будут выглядеть совершенно неуместно.
Купить ручку для мебели не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь фурнитура не только добавляет функциональности предметам интерьера. Маленькая деталь может стать ключевой в создании неповторимого стиля дома или офиса.
Существует несколько десятков видов ручек для шкафов и тумб. Эксперты компании «ВиЯр», одного из лидеров украинского рынка мебельных комплектующих, выделяют три основных типа вышеупомянутой фурнитуры:
При выборе ручки для мебели нужно оценивать соотношение размеров, так как от этого зависит удобство открытия дверцы. Не менее важным пунктом идет практичность или внешний вид. Лучше, чтобы она была функциональной и практичной, если вы планируете часто пользоваться ручкой.