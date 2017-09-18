Медицинская реформа в Украине. На Харьковщине открыли ярмарку здоровья

Ярмарка здоровья и открытие центра раннего вмешательства в Валках. Свои услуги местным жителям презентовали несколько десятков медиков, готовых стать семейными врачами.

Поводом для проведения в Валках ярмарки здоровья послужили изменения, которые коснутся врачей, в связи с медицинской реформой. Ведь теперь медики должны будут сами заинтересовать пациентов в своих услугах и подписать с ними декларацию, чтобы стать их семейным врачом. От этого будет зависеть зарплата доктора, плюс 210 гривен за каждый подписанный документ.

Марина Орлова, главный врач центра первичной санитарной помощи Валковского района

Сьогоднішній наш ярмарок, цей майданчик – це, перш за все, спілкування мешканців району з нашими сімейними лікарями.

В холле Валковского Дома Культуры свои услуги презентовали чуть больше десятка местных врачей. Их услугами в первую очередь поспешили воспользоваться пенсионеры.

Сергей, пенсионер

Прошли обследование у кардиолога и у офтальмолога. Я доволен, я был с женой. Подсказали…. Она тоже у меня медик, Что- то так, сказали, что-то добавить, что-то убрать. То есть, я доволен.

Среди посетителей и Татьяна Ивановна, женщина говорит знала про ярмарку заранее и очень ждала этого события. Пришла узнать новости медицины и поближе познакомиться с врачами. В первую очередь, прошла обследование УЗИ, результатом довольна, добавляет она.

Татьяна, пенсионерка.

Отлично. Это нужно обязательно. Потому что пенсионеры не в силах себя обслужить так. А тут рядом...отлично. Сейчас обойдем всех. Слава тебе Господи.

Еще одним поводом для праздника в этот день стало открытие в Валках Центра раннего вмешательства, вот только работать учреждение начнет с первого октября. В услугах центра уже нуждается около 100 детей. Обслуживать медицинское заведение будет весь Валковский район, а это 32 000 человек, говорит главный врач центра первичной санитарной помощи Валковского района Марина Орлова.