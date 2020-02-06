Медицинский центр Авиценна Мед: полный спектр услуг для мониторинга здоровья®

Быть здоровым – значит, быть счастливым. Так считает большинство людей, поэтому тенденции контроля состояния здоровья в обществе довольно распространены. Лучшим помощником в этом выступает современная медицина, которая позволяет безошибочно выявлять любые заболевания даже на самых ранних стадиях. Одним из лучших диагностических методов на сегодняшний день остаётся ультразвуковая диагностика и магнитно-резонансная томография (далее – МРТ).

Почему врачи считают МРТ лучшей диагностикой болезней?

На сегодняшний день большинство медиков сходится на мнении, что МРТ – один из самых оптимальных и эффективных способов диагностики широкого спектра заболеваний. Пройти МРТ головного мозга, любых внутренних органов по демократичным ценам предлагает современный столичный медицинский центр Авиценна Мед, узнать о соответствующей услуге которого больше можно на сайте https://h24.ua/. Здесь используется самое современное импортное оборудование, позволяющее проводить точную и безошибочную МРТ диагностику любых внутренних органов и систем. Сайт клиники health 24 также знакомит всех, кто интересуется вопросами поддержания здоровья, с другими медицинскими услугами, которые оказываются на высоком качественном уровне с индивидуальным подходом и вниманием к каждому пациенту.

Как часто рекомендуется полная диагностика организма?

Ультразвуковые исследования и МРТ дают наиболее полную картину состояния здоровья пациента, поэтому они рекомендованы для диагностики заболеваний в первую очередь. Врачи советуют проходить комплексную диагностику здоровья с помощью МРТ и других современных диагностических методик не реже одного раза в 1-2 года. Однако это лишь общие рекомендации, которые могут меняться для конкретных пациентов с учётом их состояния здоровья, перенесённых заболеваний и наличия хронических болезней. Проходить МРТ диагностику любых органов и систем организма абсолютно безопасно, особенно, если процедуры проводятся на современном оборудовании ведущих мировых производителей. Медицинский центр Авиценна Мед располагает полным комплексом новейших аппаратов УЗИ и оборудования для высокоточной магнитно-резонансной томографии – обычной и с контрастом, а также компьютерной томографии, когда она показана как альтернатива МРТ.

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