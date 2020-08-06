Медики Харьковщины сдают плазму для изобретения лекарства от коронавируса

Семейный врач Елена забирает свой приз. Фирменную экосумку она выиграла в рамках благотворительной акции во всемирный день "Врачи мира - за мир". Розыгрыш проводился среди сорока медиков из разных районов области, которые приехали в областной центр заготовки и переработки плазмы, чтобы внести свой вклад в создание лекарств против коронавируса. К благотворительности призывают и своих пациентов.

Елена, семейный врач

Среди пациентов постоянно. Есть желающие, есть те, кто уже приезжал. Люди интересуются, людям это интересно. Надеемся, что это будет как-то более широко

Такую позицию поддерживает и главный врач Татьяна. Вместе с коллегами она уже в четвертый раз приехала стать донором, а несколько лет назад сама нуждалась в помощи.

Татьяна Черевань, главный врач Чугуевского районного центра первичной медико-санитарной помощи

Это - не первый раз. Сюда приезжаю с моими коллегами. Мы приезжаем сюда систематически, я сдаю кровь в четвертой донации. Для меня это и как для врача, и как для человека – наверное, это мой долг. В свое время донор неизвестный спас жизнь мне и моему сыну.

К процедуре Татьяну готовила мама. Она - заслуженный донор Украины. Прислушавшись к ее советам, за сутки не принимала жареную, острую пищу, избегала спиртных напитков и готовилась морально.

Из сорока врачей, которые сегодня стали донорами, десять переболели COVID-19. Их плазма, говорит директор центра Галина Сироштан, содержит антитела, которые помогают организму человека бороться с заболеванием, поэтому она необходима для создания лекарств против коронавируса.

Галина Сироштан, диретор центра "Харьков Плазма"

Из трехсот литров плазмы «ковидной», которые необходимы для запуска первой линии отечественного препарата, собраны уже 150 литров. Вес нашего центра почти 50 литров

Каждый день в центре плазмы - десятки человек, половина из них - те, кто переболел "ковидом".

Однако такого количества недостаточно, уверяют специалисты, ведь пик эпидемии еще не пройден.