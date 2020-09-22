Медики из Тернополя показали, как выглядят легкие человека с COVID-19

Управление здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации показало, как выглядят пораженные коронавирусной инфекцией легкие.

Как отметили медики, коронавирусная пневмония отличается от обычного воспаления легких тем, что при COVID-19 обычно поражена вся площадь легких, а не только их части.

«Вот таким образом при коронавирусной инфекции легкие покрываются «матовым стеклом», — написали тернопольские медики в Фейсбук, опубликовав соответствующие фото пораженных органов.

В Тернопольской области с начала пандемии COVID-19 заболели почти 12 тысяч человек.

За минувшие сутки зафиксировано 297 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии количество случаев COVID-19 в Украине превысило 180 тысяч, из них почти 80 тысяч уже выздоровели. 3642 заболевших умерли.