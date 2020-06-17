Медики назвали основные симптомы коронавируса у детей

Медики из четырех больниц Китая описали основные симптомы COVID-19 у детей. Согласно их наблюдениям, чаще всего заболевание проявляется лихорадкой, диареей и рвотой. А вот на компьютерной томографии легких эффект матового стекла наблюдается реже, чем у взрослых, сообщает N+1.

У взрослых COVID-19 проявляется, как правило, лихорадкой, кашлем, одышкой и признаками пневмонии. А вот информации о течении заболевания у детей поступило не так много.

Теперь ученые описали ход болезни у 34 детей в возрасте от одного месяца до 12 лет. Лихорадку заметили у 76% детей, хотя у взрослых этот симптом встречается в 44% случаев. Кашель наблюдался у 62% детей (у взрослых этот показатель составляет 68%). У детей также чаще наблюдались рвота (12%) и диарея (12%), у взрослых эти симптомы проявляются в 5% и 4% случаев соответственно.

У 86% детей были найдены пятнистые тени на снимках компьютерной томографии грудной клетки, что соответствует предыдущим данным у взрослых и детей. Симптом "матового стекла" на снимках КТ грудной клетки наблюдался всего у 3% детей, однако предыдущие исследования говорят о 33% в Ухане и 50% в Гуанчжоу. Этот радиологический симптом присутствовал также у 56% взрослых.