Медики рассказали, как уберечься от негативных последствий приема антибиотиков

Антибиотики - это мощнейшие препараты против бактериальных инфекций. Сегодня существует множество препаратов, призванных бороться с заболеваниями, однако после их приема могут проявляться побочные эффекты.

Согласно ряду исследований, антибиотики – часто провоцируют повреждение печени.

Кроме того, они воздействуют не только на болезнетворные бактерии, но и на триллионы полезных, из-за чего у больных часто наблюдается дисбактериоз кишечника. Поскольку нормальная микрофлора – залог крепкого иммунитета, то в случае ее нарушения у человека могут появиться другие неприятные симптомы, включая аллергические реакции.

К счастью, медики нашли выход из ситуации и предлагают соблюдать особый режим питания во время приема антибиотиков, чтобы предотвратить любые неприятные последствия. В первую очередь они рекомендуют принимать пробиотики как в капсулах, так и готовить закваски. Проведя ряд исследований, врачи пришли к выводу, что для лучшего эффекта, важно принимать пробиотики через несколько часов после антибиотиков, а также продолжить их прием после завершения курса антибиотиков.

Врачи также рекомендуют включить в рацион ферментированные продукты, которые наилучшим образом влияют на здоровье кишечника благодаря лактобаццилам. Например, натуральный йогурт, творог, квашенная капуста, кимчхи и другие продукты. В ходе исследований ученые обнаружили, что такие продукты поддерживают микробиом в норме и не дают развиваться энтеробактериям, ответственным за болезни кишечника.

Не менее важно в период лечения употреблять пищу, богатую клетчаткой. Она ускоряет процесс прохождения пищи через органы пищеварения и одновременно способствует очищению организма. По словам диетологов, человеку достаточно 25 грамм клетчатки в день. Ее можно найти в таких продуктах, как цельнозерновой хлеб, крупы, орехи, бобы, ягоды, брокколи, бананы, семечки и многих других.

По завершению курса лечения антибиотиками, медики советуют помочь организму очиститься с помощью антиоксидантов. Например, 100 г красного вина содержится достаточное количество полифенолов, способных защитить клетки от разрушения и увеличить количество бифидобактерий. Наравне с красным вином стоит отметить какао, зеленый чай, клюкву, чернику и гранат.

В завершение следует отметить, что некоторые продукты противопоказанны в период приема антибиотиков, поскольку снижают их эффективность. Одним из нежелательных продуктов можно назвать грейпфрут. В нем содержатся особые вещества, которые не дают лекарственным средствам усваиваться. В результате такого торможения происходит своеобразная передозировка лекарственного препарата в организме. Также, вместе с антибиотиками не стоит принимать пищевые добавки с высоким содержанием кальция, который препятствует усвоению лекарства.