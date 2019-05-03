Медики рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего в результате подрыва гранаты в автомобиле

03 мая 2019 г. 13:17
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Водитель такси, в автомобиль которого бросил гранату 33-летний харьковчанин, остается в реанимации.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, состояние пострадавшего 45-летнего мужчины по–прежнему тяжелое.

Медики скорого выздоровления и быстрых изменений в состоянии пациента не прогнозируют и продолжают оказывать мужчине необходимую медицинскую помощь.

Тем временем близкие, родственники и друзья собирают помощь для Алексея Тараненко. Так зовут пострадавшего мужчину.

Об этом сообщил его друг, хоккеист Кирилл Балычев на своей странице в Facebook.

"Спасибо Вам огромное за любую, материальную, моральную, информационную и любую другую посильную помощь, в которой так нуждается Лёша и его близкие люди!

Любая помощь от каждого из нас будет очень нужна", - написал Кирилл Балычев.

Реквизиты для помощи: карта "ПриватБанк": 5168 7554 4217 7263 Александр Тараненко,

 карта "Ощадбанк", 5104 7700 1677 9607 Тараненко Олеся.

Напомним, как сообщалось, 28 апреля на  улице Старо-Григорьевской в Новобаварском районе 33-летний харьковчанин бросил гранату в окно в автомобиль «Toyota». 

От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля. 

 

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