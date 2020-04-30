Медиков освободят от налогов за борьбу с коронавирусом

30 апреля 2020 г. 16:19
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Верховная Рада на заседании в четверг, 30 апреля, поддержала законопроект, которым до 30 июня освободят от налогообложения зарплаты медиков, которые борются с коронавирусом COVID-19.

Законопроект в первом чтении приняли 336 голосами, но отказались принимать его в целом.

В частности, законопроектом предлагается продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предыдущими антикризисными законопроектами №№3219, 3220, 3275.

Эти условия будут действовать до последнего календарного дня месяца, в котором закончится карантин.

Также проект предусматривает уменьшение минимального размера уставного капитала банков с 500 млн до 200 млн гривен и продолжение упрощенных процедур капитализации банков до 1 августа 2024 года.

Кроме этого, авторы проекта предлагают продлить до 30 июня освобождение от штрафов и пени за неуплату по потребительским кредитам.

А также - освободить в мае от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лиц, осуществляющих профессиональную независимую деятельность.

Стоит отметить, что работающие с коронавирусом врачи до сих пор не получили обещанные 300-процентные доплаты.

Минздрав утверждает, что 552 миллиона гривен на выплаты были перечислены в регионы еще 16 апреля, но местные власти говорят, что денег не получали. 

Также Минздрав обещает повысить зарплаты всем медработникам.

 

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