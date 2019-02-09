"Медреформа - это круто!": в Харькове прошла акция в поддержку Ульяны Супрун

Около десятка харьковчан собрались возле памятника Тарасу Шевченко с плакатами «Не дадим коррупционерам остановить реформы» и «Мы за медреформу». Говорят - их акция в поддержку. и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун не масштабная, однако призывают массово выходить в разных регионах, чтобы не тормозить реформы в системе медицины, которые происходят в Украине.

Активисты раздавали листовки со всеми подробностями о глобальных изменениях в области медицины, которые произошли за время работы Ульяны Супрун в качестве исполняющей обязанности министра здравоохранения. В частности, это касается борьбы с коррупцией и перехода к европейским стандартам оказания медицинской помощи пациентам.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун работать в качесте и.о. министра здравоохранения Украины. Такое решение суд принял в рамках рассмотрения иска народного депутата Игоря Мосийчука.