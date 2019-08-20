Медреформа - преимущества и недостатки: мнение доктора Комаровского

Центр города. Городская клиническая больница №27, что находится по улице Пушкинской. Очередь к врачу терапевту небольшая, но люди ожидают более часа.

Денис, пациент

Полтора часа ждем, поэтому не в настроении...

Однако что можно записываться заранее по телефону или через Интернет и тем самым сэкономить собственное время, Денис даже не слышал.

Ирина - не сторонница исполняющей обязанности Министра здравоохранения Ульяны Супрун, однако признает, нареканий к реформе первичного звена медицины у нее нет.

Ирина Константинова, пациентка

Вот эту реформу вроде удобно, вроде нормально. Но опять же, я не знаю, как дальше. Дальше все её - вот это мне не нравится. Вот пока на вот таком уровне, терапевта направление ты получил - пошел.

Марина предпочитает страховую медицину. Очень редко обращается к государственным специалистам. Женщина считает, что частные учреждения - более надежные.

Марина Петрухненко, пациентка поликлиники

Если есть страховка и когда включены все анализы, обследования, то зачем стоять в очереди в госполиклинике.

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский видит в реформе и деятельности Ульяны Супрун как преимущества, так и недостатки. Достижением врач считает заимствование мирового медицинского опыта.

Активная пропаганда вакцинации детей и использования в медицинской деятельности электронных баз, также безоговорочный позитив, по мнению врача

Евгений Комаровский, врач-педиатр

Реформа на первичном уровне - она хороша по большому счету, но она всё равно ни к чему не приведет, потому что не решен главный вопрос: мы не сделали врача. То есть нельзя лечить современными протоколами, современными лекарствами, обследовать на современных аппаратах, но во главу угла поставить нищего врача, который зарабатывает на пациентах. Поэтому эти плюсы они не имеют шансов реализоваться в реальные результаты .

Поэтому, главный недостаток, по мнению Комаровского, - отсутствие здоровой конкуренции между врачами. Сейчас больше прибыль получает не квалифицированный врач, а тот, кто записал к себе больше людей.