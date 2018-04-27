Медреформа: жители Харьковщины по-прежнему не до конца знают, к кому обращаться

В апреле харьковчане подписали 123 513 деклараций с семейными врачами. А медицинские учреждения в этом же месяце получили статус некоммерческих неприбыльных предприятий.

Первое звено медицинской реформы уже реализуется, но остается множество вопросов со стороны населения и профессионального врачебного сообщества.

Чаще всего люди задаются вопросами: как выбрать семейного врача и что делать, если врач вам не подошел, можно будет вызвать карету скорой помощи, к кому обращаться в случае более сложных заболеваний. Специалисты успокаивают – врача можно изменить, хотя и врач имеет право отказать пациенту, когда закончится срок подписанной декларации. Скорая помощь никуда не денется, в планах такого нет, а вот специалистов узкого профиля реформа пока не зацепит.

Михаил Черняк заместитель, зам. председателя ХОГА

Сегодня новая философия взаимоотношений и почему возникает конкуренция среди врачей: врач должен становится более этичным, более профессиональным и так далее, и тому подобное. У пациента расширяется возможность выбора врача.

А вот жителей области больше волнует проблема, как им выбирать врача, если остается проблема нехватки кадров. Заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк уверяет, что уже через несколько лет эта проблема будет исчерпана благодаря разумному подходу к строительству новых больниц.

Михаил Черняк, заместитель председателя ХОГА

Туда нужно привезти специалиста молодого, современного, уже образованного – а для этого уже нужно создать условия. Поэтому уже новые амбулатории, которые будут строиться, и которые сразу на стадии постройки предусмотрено жилье, - дает возможность и уверенность в том. И уже есть прикладные моменты и, более того, мы уже знаем, какие специалисты куда поедут, и будут жить, и работать в новых современных условиях.

Ранее подобный путь проходили все развитые страны мира, говорят специалисты, а через несколько лет, когда будет отработана схема первого звена, медицинская реформа продолжится на специалистов узкого профиля.