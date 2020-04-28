Медучреждения на карантине: вспышка коронавируса в военном госпитале и Змиевской больнице

На Харьковщине добавилось еще 25 новых случаев заболевания COVID-19 - у жителей областного центра, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского и Лозовского районов.

Самому молодому заболевшему по информации ХОГА всего 6 месяцев, сейчас девочка находится на самоизоляции вместе с родителями на Валковщине.

По данным облгосадминистрации, в Змиевском районе заболели коронавирусом 30 человек, в том числе 12 медработников. Поэтому районную больницу временно закрыли и пока весь персонал не обследуют и не проведут все профилактические меры - медучреждение принимать пациентов не будет.

Еще одна вспышка коронавирусной болезни произошла в харьковском госпитале. Сейчас там 5 пациентов с подтвержденным ПЦР на COVID -19 — это трое военнослужащих и два пенсионера Минобороны. Из них 4 проходят лечение в инфекционном отделении, все в отдельных боксах. А один в отделении неотложной медицинской помощи, потому что ему уже за 80, поэтому он находится под усиленным контролем врачей.

Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, впрочем, все же, по словам полковника медицинской службы Юрия Подоляна, несколько пациентов не верят в то, что болеют коронавирусом, поэтому добились проведения повторных тестов в столице.

Юрий Подолян, начальник военно-медицинского центра Восточно-Северного региона

Пацієнти поступають до нас з гострими респіраторними захворюваннями, а також з пневмоніями, і кожного пацієнта ми проводимо, таких пацієнтів ми проводимо з початку експрес- тестування з подальшим проведенням полімеразно-ланцюгової реакції тестів. Пацієнт поступив у відділення з діагнозом «пневмонія», який був установлений під час рентгенологічного дослідження. В той же день були забрані ПЦР-тести. На наступний день пішло підтвердження, і не було вже і приводу для того, щоб його переводити, тобто умови. Пацієнт в задовільному стані, обладнанням, персоналом ми забезпечені, засобами захисту забезпечені і вирішили продовжити лікування його саме тут.

Кроме того, в воскресенье, по словам Подоляна, харьковская лаборатория подтвердила, что 9 медработников госпиталя имеют COVID -19, после чего были срочно отобраны повторные пробы для проверки в Киеве. Сейчас на самоизоляции находится 18 сотрудников военно-медицинского клинического центра.

Юрий Подолян, начальник военно-медицинского центра Восточно-Северного региона

В жодного з них не було ніяких клінічних проявів. Контроль відправлений був на Київ, 5 чоловік - підтвердження немає, тобто результат негативний, два чоловіка очікують сьогодні інформації після 14 години з лабораторії міста Запоріжжя і два чоловіка, і крім того, всі пацієнти з підтвердженням - сьогодні теж результати відправляються на Київ для перевірки.

И по результатам контрольного тестирования, семь военных медиков имеют негативную реакцию на коронавирус, а еще по двум результаты поступят в ближайшее время.

Всего подтвержденных случаев Ковид-19 в Харьковской области - 221, из них 17 человек выздоровели и четверо умерли.

Харьковчане же в основном уже устали от карантина, из-за которого в итоге теряют и деньги, и работу.

Татьяна, домохозяйка

Маской я пользуюсь, но на улице не пользуюсь, так как не считаю это необходимым. В транспорте, в магазинах – да, пользуюсь, и по поводу рынков я тоже категорично против, что их закрыли, потому что люди всё равно выходят и на улицу и возле дорог торгуют. Какой смысл их закрывать? И в супермаркетах больше вероятность заразиться, чем на рынке на свежем воздухе.

Лидия, пенсионерка

Скучно, ходили ось в магазин - скупилися та й домой идем сразу. Транспорт щоб метро, може там, магазины, парк, щоб можно було пойти в парк погулять, щас всё цвет там.

В Украине же, по данным Минздрава, уже 9410 заболевших коронавирусом, из них 992 человека выздоровели и 239 умерли.