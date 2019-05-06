Механический крашер в аренду от компании «СИЛИКАТ» — удобно и выгодно®

Наличие спецтехники — необходимое условие для работы любой строительной компании. Перед тем, как начать возведение нового здания, часто требуется не только благоустроить и разровнять площадку, положить фундамент — но и снести старую постройку, больше не пригодную для использования.
С минимальными затратами сил и времени это позволяет сделать механический крашер — или, как еще его называют, бетонолом. Заказать такую спецтехнику во временное пользование в Одессе можно на странице http://silikat-ts.com/uslugi/5-krasher-mehanicheskiy-betonolom.html. Компания «СИЛИКАТ» работает на рынке Украины более десяти лет и не только оказывает услуги по демонтажу, но и предоставляет в аренду соответствующую технику.
Если необходимо быстро и качественно демонтировать нежилое здание для последующей очистки и застройки территории, лучшим агрегатом для этой цели становится бетонолом. Спецтехника представляет собой стрелу с металлическими «челюстями», которые легко перерезают железобетонные перекрытия, балки, стены, металлоконструкции, арки и многое другое. Фактически бетонолом можно считать огромными металлическими ножницами, предназначенными для измельчения твердых габаритных конструкций.
Вместе со спецтехникой компания предоставляет специалистов, которые будут управлять механическим крашером. Это позволит сделать необходимую работу максимально быстро и к тому же даст гарантию, что в процессе использования крашер не будет случайно поврежден и выведен из строя. При необходимости перед арендой бетонолома можно проконсультироваться с сотрудниками компании — они подскажут, какую именно технику выбрать для тех или иных работ.