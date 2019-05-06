Механический крашер в аренду от компании «СИЛИКАТ» — удобно и выгодно®

Наличие спецтехники — необходимое условие для работы любой строительной компании. Перед тем, как начать возведение нового здания, часто требуется не только благоустроить и разровнять площадку, положить фундамент — но и снести старую постройку, больше не пригодную для использования.

С минимальными затратами сил и времени это позволяет сделать механический крашер — или, как еще его называют, бетонолом. Заказать такую спецтехнику во временное пользование в Одессе можно на странице http://silikat-ts.com/uslugi/5-krasher-mehanicheskiy-betonolom.html. Компания «СИЛИКАТ» работает на рынке Украины более десяти лет и не только оказывает услуги по демонтажу, но и предоставляет в аренду соответствующую технику.

Механический крашер — для чего он нужен, и зачем его арендовать?

Если необходимо быстро и качественно демонтировать нежилое здание для последующей очистки и застройки территории, лучшим агрегатом для этой цели становится бетонолом. Спецтехника представляет собой стрелу с металлическими «челюстями», которые легко перерезают железобетонные перекрытия, балки, стены, металлоконструкции, арки и многое другое. Фактически бетонолом можно считать огромными металлическими ножницами, предназначенными для измельчения твердых габаритных конструкций.

Стоит такая техника дорого, а на строительной площадке требуется далеко не каждый день. Поэтому приобретать механический крашер для собственного автопарка малому и среднему бизнесу невыгодно — покупка не оправдывает себя.

Намного удобнее взять крашер в аренду — и заплатить гораздо меньшую сумму за определенное время использования бетонолома.

Компания «СИЛИКАТ» предлагает арендовать крашеры разной мощности — от небольших управляемых устройств до бетоноломов повышенной производительности, предназначенных для демонтажа конструкций большого объема и плотности.

Арендовать бетонолом в компании «СИЛИКАТ» можно как для продолжительных, так и для коротких строительных работ. Минимальный срок аренды составляет 8 часов — или один рабочий день.

Вместе со спецтехникой компания предоставляет специалистов, которые будут управлять механическим крашером. Это позволит сделать необходимую работу максимально быстро и к тому же даст гарантию, что в процессе использования крашер не будет случайно поврежден и выведен из строя. При необходимости перед арендой бетонолома можно проконсультироваться с сотрудниками компании — они подскажут, какую именно технику выбрать для тех или иных работ.