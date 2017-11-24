Механизм получения единого электронного билета для льготников разрабатывается - Водовозов

24 ноября 2017 г. 19:39
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Как сообщил сегодня, 24 ноября, во время пресс-конференции, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов в данный момент готовится информация о том, какие подтверждающие документы будут необходимы для получения единого электронного билета, предоставляющего право льготного проезда в трамваях, троллейбусах и метро.

"Мы заканчиваем переговоры с банками. Выберем оптимальный вариант. Мы дадим длительный период, чтобы люди спокойно все получили," - подчеркнул Водовозов.

Напомним, с 1 декабря 2017 года единый электронный билет начнет действовать в наземном электротранспорте, с 1 января 2018 года - в метрополитене.

Видео: 

Механизм получения электронного билета льготниками разрабатывается - Водовозов - 24.11.17

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