Мем с грустным Киану Ривзом попал в учебник по истории Украины

В украинском учебнике по всемирной истории для учеников 10 классов нашли фотографию с грустным Киану Ривзом, которая давно стала мемом.

Так, на 58 странице учебника помещен снимок 1932 года "Обед на небоскребе" в Нью-Йорке, но вместо оригинальной фотографии оказалась фотожаба, на которой к рабочим присоединился канадский актер.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки, издан за государственные средства. Автор учебника – кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста Ткума Игорь Щупак.

Снимки с жующим сендвич грустным Киану Ривзом были сделаны папарацци в 2010 году и гуляют по мировой паутине уже 10 лет. За это время с ним было создано множество фотожаб. Мем известен среди пользователей как Sad Keanu или "Здравствуй, пирожок".