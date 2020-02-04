Мем с грустным Киану Ривзом попал в учебник по истории Украины

04 февраля 2020 г. 16:40
Источник: Фокус
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В украинском учебнике по всемирной истории для учеников 10 классов нашли фотографию с грустным Киану Ривзом, которая давно стала мемом.

Так, на 58 странице учебника помещен снимок 1932 года "Обед на небоскребе" в Нью-Йорке, но вместо оригинальной фотографии оказалась фотожаба, на которой к рабочим присоединился канадский актер.

Учебник рекомендован Министерством образования и науки, издан за государственные средства. Автор учебника – кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста Ткума Игорь Щупак.

Снимки с жующим сендвич грустным Киану Ривзом были сделаны папарацци в 2010 году и гуляют по мировой паутине уже 10 лет. За это время с ним было создано множество фотожаб. Мем известен среди пользователей как Sad Keanu или "Здравствуй, пирожок".

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