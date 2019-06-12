Меморандум с «Укрпочтой» при поддержке благотворительного Фонда Александра Грановского. В Харькове модернизируют почтовые отделения

Сегодня в Харьковском городском совете был подписан меморандум между мэрией Харькова, Харьковской дирекцией АО «Укрпочта», а также благотворительным Фондом Александра Грановского.

Благодаря этой инициативе, в первых четырёх отделениях «Укрпочты» приступят к ремонту отделений, согласно всем нормам, к тому же, отделения связи будут переоборудованы согласно потребностям маломобильных групп населения. Инициатором данного проекта стал народный депутат Украины Александр Грановский.

Благодаря подписанному меморандуму, теперь местная власть может предоставлять льготную цену отделениям «Укрпочты» на аренду помещений. В обмен на это «Укрпочта» обязуется осуществить ремонт и переоборудовать помещения отделений почтовой связи.

По словам Александра Грановского, результаты данной инициативы харьковчане смогут ощутить уже в скором времени. Так как все идеи и пожелания по реализации согласовывались именно во время личного общения с горожанами.

Александр Грановский, народный депутат Украины:

Идея родилась во время проведения встреч с людьми, которые жаловались на бытовые условия в этих почтовых отделениях. Я очень хорошо могу их понять. Мы говорим о матерях с детьми, которые посещают отделения «Укрпочты» с колясками, о пожилых людях, которым часто просто сложно туда попасть, поскольку помещения объективно находились в непригодных условиях. Проанализировав ситуацию, я обратился в Фонд. Мы провели совещание. В том числе с представителями городских властей о возможности улучшения.

Он также заявил о том, что полагает надежды на то, что в будущем времени подобные проекты станут привычными для харьковчан.

Новые отделения связи, благодаря реализации благотворительного Фонда Александра Грановского, теперь будут оснащены современной мебелью, детскими уголками, пандусами, тактильными стопперами, информационными табличками со шрифтом Брайля, а также другими не менее важными дополнениями. Все нововведения, обещают чиновники, улучшат качество проведенного времени горожан в отделениях почты.

По словам генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смилянского, при принятии решений по улучшению отделений почтовой связи руководствовались в особой мере потребностями людей пожилого возраста.

Игорь Смилянский, генеральный директор АО «Укрпочта»:

Действительно, пока это редкость, но очень хочется, чтобы это стало примером. Потому что «Укрпочта» - это второй работодатель в стране, у нас работает 70 тысяч человек. Мы обслуживаем более 4 миллионов пенсионеров. Поэтому нужно трансформировать эту компанию прошлого - в компанию будущего. Конечно, безусловно, так как не вкладывалось в инфраструктуру 20 лет, - сделать это сложно. И только благодаря таким проектам, это будет реализовано не «когда-нибудь», а будет реализовано в ближайшее время. Мне очень хочется, чтобы остальные города, когда посмотрели на наш пример, и им стало немного стыдно, но всё же переняли этот опыт.

Подписали данный трехсторонний меморандум народный депутат Украины Александр Грановский, Геннадий Кернес и Игорь Смилянский. По словам Харьковского городского головы, подобная инициатива должна стать хорошим примером и для других городов Украины.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

«Укрпочта» станет отличаться, от тех своих стандартов, которые были приняты десятилетия назад. Поэтому это большое дело, чтобы мы начали улучшать положение дел во всех сферах жизнеобеспечения и жизнедеятельности граждан. Хочу сказать, что Харьков - первый город в этом направлении. Мы покажем своим примером другим городам, как можно работать.

После подписания меморандума мэр Харькова подарил Александру Грановскому и генеральному директору «Укрпочты» книги с историей Харькова. Смелянский, в свою очередь, презентовал Геннадию Кернесу коллекционные харьковские марки. Обновленные отделения - «Харьков-23», «Харьков-24», «Харьков-107», «Харьков-108» появятся уже в следующем месяце.