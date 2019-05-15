Мэрия будет добиваться сноса волонтерской палатки через суд

15 мая 2019 г. 16:44
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Департамент территориального контроля прокомментировал, что будет с палаткой на пл. Свободы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на  директора Департамента территориального контроля Алексея Калину,  палатка размещена самовольно с нарушением Правил благоустройства города. В течение трех дней нарушения устранены не были, поэтому решение по палатке должно было быть вынесено на заседание исполнительного комитета городского совета. Но из-за обращений активистов в горсовет  о том, что на площади проходит акция протеста, вопрос перешел в другую правовую плоскость.

На заседании согласительной комиссии было предложено перенести палатку на площадь Защитников Украины, но активисты не согласились с этим. 

Сейчас горсовет готовит документы для подачи иска в окружной административный суд с просьбой запретить использовать палатку, поэтому снос палатки невозможен, это будет неправомерно. 

Напомним, что на сайт горсовета поступила петиция относительно демонтажа палатки на пл. Свободы, которая набрала 7606 голосов. 

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