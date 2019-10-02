Мэрия обещает направить бульдозер на предпринимателей с «Барабашово»

Сегодня во время встречи с предпринимателями ТЦ «Барабашово» первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов пообещал, что «обеспечит бульдозер, который пойдет на людей, чтобы они поняли, как это страшно».

Угрозы со стороны вице-мэра прозвучали в ответ на реплику, что предприниматели не покинут свои торговые места и не пустят технику на территорию торгового центра, пока не увидят, куда их хотят переселить.

«Кто смелый и хочет под бульдозер, я могу вам обеспечить бульдозер, который пойдёт. Можете на пустыре потренироваться. Хорошо? Вы увидите, как это страшно», - сказал Терехов.

«А как не кидаться под танки, если вы у нас последний хлеб отбираете, который мы зарабатываем?», - парировал вице-мэру один из предпринимателей.

Также на встрече был представлен новый руководитель КП "Міський торговельний ринок", который не смог назвать ни юридического ни фактического адреса офиса КП, а в качестве контактного номера телефона назвал номер своего мобильного.

Напомним, что основной темой встречи представителей мэрии и предпринимателей было строительство дороги от ул. Ак. Павлова до ул. Моисеевской. Средства на перепроектировку и строительство павильонов мэрия планирует взять из бюджета города.

Ранее мэр Харькова Кернес заявлял, что планы построить эту дорогу появились у градостроителей еще 30 лет назад.