Меркель призвала немцев оставаться дома

В своем новом срочном подкасте канцлер Германии Ангела Меркель призвала немцев воздержаться от любых контактов и по возможности оставаться дома. Об этом сообщает издание Spiegel Online.

"Воздержитесь от любой поездки, которая действительно не является необходимой, любого праздника, в котором нет необходимости... При возможности оставайтесь дома", - сказала Меркель.

По словам канцлера, пока Германия находится в более серьезной фазе пандемии, чем это было шесть месяцев назад.

"Расслабленное лето закончилось, теперь нас ждут трудные месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, это будет решено в ближайшие дни и недели... Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы вирус не распространялся бесконтрольно", - сказала Меркель.

В Германии уже несколько дней суточный прирост инфицированных показывает новые антирекорды. Сегодня в стране зафиксировали 7 830 новых больных коронавирусом.