Меркель снова признали самой влиятельной женщиной мира

Самая влиятельная женщина мира 2020 года - Ангела Меркель. Она возглавила рейтинг от издания Forbes. Немецкий канлцер возглавляет список уже десять лет подряд. На второй строчке, как и в прошлом году, оказалась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третье место впервые вышла будущая вице-президент США Камала Харрис. К слову, она в рейтинге Forbes впервые.

Кроме того, в рейтинг попала Мелинда Гейтс. Это жена американского миллиардера и соучредитель благотворительного фонда. Он, в частности, занимается вопросом распространения вакцин в мире.

В издании Forbes признались, что на формирование нынешнего рейтинга самых влиятельных значительно повлиял вклад претенденток в борьбе с пандемией коронавируса.