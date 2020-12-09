Меркель снова признали самой влиятельной женщиной мира

09 декабря 2020 г. 15:06
Источник: ТСН
1 просмотр

Самая влиятельная женщина мира 2020 года - Ангела Меркель. Она возглавила рейтинг от издания Forbes. Немецкий канлцер возглавляет список уже десять лет подряд. На второй строчке, как и в прошлом году, оказалась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третье место впервые вышла будущая вице-президент США Камала Харрис. К слову, она в рейтинге Forbes впервые.

Кроме того, в рейтинг попала Мелинда Гейтс. Это жена американского миллиардера и соучредитель благотворительного фонда. Он, в частности, занимается вопросом распространения вакцин в мире.

В издании Forbes признались, что на формирование нынешнего рейтинга самых влиятельных значительно повлиял вклад претенденток в борьбе с пандемией коронавируса.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53