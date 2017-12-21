Меру пресечения Дронову оставили без изменений. Подробности судебного заседания

В апелляционном суде сегодня рассматривали жалобу защитника Геннадия Дронова решения судьи Светланы Муратовой относительно меры пресечения. Адвокат Сергей Перепелица убеждает - судья приняла неправомерное решение. Риски прокуратурой не были доказаны. И просит суд смягчить меру пресечения. Ведь в СИЗО состояние здоровья Дронова только ухудшается. Подсудимый похудел на 15 килограммов из-за того, что не может есть. А только что адвокату передали справку от врача следственного изолятора, где указано, что Дронов склонен к самоубийству.

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова:

Який сенс продовжувати тримання під вартою, для того, щоб тільки схиляти особу до незрозумілих дій, щоб вона була схильна, розуміла, що немає жодного правосуддя. і була схильна до суїциду? Це тільки є підставою для продовження тримання під вартою? Я вбачаю тільки так.

Прокуратура своей позиции не меняет. Дронов должен находиться под стражей. Предполагается - подозреваемый может бежать от правоохранителей, запуганный тяжестью наказания. Кроме того, Дронов уже сейчас затягивает следствие, имитируя болезнь.

Максим Блохин, прокурор:

Коли Дронова доставили до судової установи, він себе почував нормально, коли він побачив камери, знову в нього почалось погіршення різке стану здоров’я.

Чтобы окончательно определиться с состоянием здоровья Дронова, назначена очередная судебно-медицинская экспертиза. Судьи же, заслушав стороны, решили не менять решение своей коллеги из Киевского районного суда - содержание под стражей до 10 февраля 2018 года. Между тем накануне вечером неизвестные подожгли автомобиль, который принадлежит семье судьи Муратовой, которая является следственной судьей по делу Зайцевой и Дронова. По словам самой Светланы Муратовой «Лексус» находится в пользовании ее мужа - прокурора областной прокуратуры. По телефону судья сообщила, что связывает этот инцидент с профессиональной деятельностью - своей и мужа. И назвала это попыткой повлиять на суд.