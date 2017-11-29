Мешканців баготоповерхівки залишили без газу

Без газа жители четвертого подъезда этой многоэтажки на улице Культуры, остались еще в понедельник. С тех пор жильцы 12 квартир вынуждены не абы как побегать, чтобы приготовить себе нормальную еду или помыться.
Просковья Перепелица, жительница дома
У нас колонки, горячей воды имеется, приготовить не в чем. Я сейчас ходила в следующий дом к своей подруге чтоб сварить первое, потому что кушать же надо что-то
А дальше ещё хуже - говорит Михаил. Аварийная бригада, которая таки доехала к ним во вторник не смогла выполнить восстановительные работы.
Михаил, житель дома
Приехали сюда где то около полудня, машину, стали, что-то зашли... Поругались, поругались, говорят, машине негде развернуться, стать, в общем уехали. Теперь вот сейчас вывесили объявление, вон, на двери, что в связи с тем, что нет подъезда, сюда машина не может подъехать к подъезду, будет газ завтра делаться! Горячей воды у людей нет у кого колонки, а не газа имеется приготовить не в чем кушать.
Аварийщики, которые перекрыли трубу и опломбировали её пообещали решить эту проблему как можно быстрее, но об этом, возмущаются граждане, будто забыли. Стационарные телефоны районного отдела службы газа не отвечают, а если кто и возьмет трубку дают лишь непонятные оправдание, в том числе и об отсутствии сварочного аппарата.
Валентина, жительница дома
Телефоны у меня есть, не один раз звонила. Диспетчера, а что диспетчера, скажут машина уехала. Куда уехала машина я не экстрасенс, а не ясновидящая так мне было сказано. Я не знаю куда, ждите, сидите дома, ждите. Ну вот ждем, ждали, ждали, ждали, нет.
Как сообщили Новостям АТН в пресс-службе горгаза: газ в одном из подъездов указанного дома, действительно, перекрыли в связи с возникновением аварийной ситуации - между 5 и 6 этажами на трубе было обнаружено повреждение. Чтобы устранить их необходимо провести сварочные работы с применением специального оборудования, да вот только машина газовиков не смогла подъехать к дому из-за незаконного установления блока, который перекрыл дорогу. Об этом был проинформирован и начальник местного участка Жилкомсервиса - отметили в управлении. Поэтому на завтра, по плану, уборка этого блока, а затем и работы по ликвидации утечки газа.