Мешканців баготоповерхівки залишили без газу

Просковья Перепелица, жительница дома

У нас колонки, горячей воды имеется, приготовить не в чем. Я сейчас ходила в следующий дом к своей подруге чтоб сварить первое, потому что кушать же надо что-то

А дальше ещё хуже - говорит Михаил. Аварийная бригада, которая таки доехала к ним во вторник не смогла выполнить восстановительные работы.

Михаил, житель дома

Приехали сюда где то около полудня, машину, стали, что-то зашли... Поругались, поругались, говорят, машине негде развернуться, стать, в общем уехали. Теперь вот сейчас вывесили объявление, вон, на двери, что в связи с тем, что нет подъезда, сюда машина не может подъехать к подъезду, будет газ завтра делаться! Горячей воды у людей нет у кого колонки, а не газа имеется приготовить не в чем кушать.

Аварийщики, которые перекрыли трубу и опломбировали её пообещали решить эту проблему как можно быстрее, но об этом, возмущаются граждане, будто забыли. Стационарные телефоны районного отдела службы газа не отвечают, а если кто и возьмет трубку дают лишь непонятные оправдание, в том числе и об отсутствии сварочного аппарата.