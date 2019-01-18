Месть за гололед: как жители Житомира заставляли чиновников убирать скользкие тротуары (видео)

18 января 2019 г. 10:42
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Местные жители Житомира обвиняют чиновников горсовета в невыполнении своих обязанностей по приведению в порядок городских улиц.

Житомирян возмутили улицы, покрытые гололедом, которые никто не чистит от снега и не посыпает песком.

Из-за этого люди падают и получают травмы.

По словам активистов, обращения к городским властям остаются без внимания.

Чиновник избегает общения с активистами, мотивируя это своей занятостью политикой.

Активисты пришли в кабинет заммэра Житомира с ведром песка с солью и с порога высыпали данную смесь ему прямо на стол, запечатлев свои действия на видео, которое стало распространяться по соцсетям, в том числе и в одной из групп Харьковщины.

«Вот так житомиряне заставляют заместителя мэра выполнять свои служебные обязанности», -говорится в сообщении под видео.

 

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