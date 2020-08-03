Местные власти могут усиливать, но не смягчать карантин - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга в понедельник, 3 августа, заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные ограничения, установленные Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для определенного региона.

"Полномочия по установлению этих ограничений есть только у комиссии ТЭБ и ЧС, которая определяет разный уровень опасности. Поэтому органы местной власти, согласно их полномочиям, установленным законом, могут только усиливать те или иные эпидограничения, но ни в коем случае не смягчать их", - сказал он, отметив, что условия адаптивного карантина, которые действуют в Украине, позволяют найти максимальный баланс между работой и эпидбезопасностью.

"Мы четко говорим, в связи с ухудшением каких показателей устанавливается тот или иной уровень опасности. Тут нет никакой политики, есть только цифры", - заявил Степанов.

Напомним, 22 июля Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа, но изменил его условия. Кроме ограничений, обязательных для всех регионов Украины, с 1 августа действуют дополнительные, в зависимости от того, к какой из зон относится та или иная область.

Так, в красную зону вошли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. Однако местные власти не согласны с таким решением ТЭБ и ЧС.