Местные выборы - 2020: как нужно голосовать по новым правилам

Это один из крупнейших УИК на Павлом Поле - около 2000 избирателей. Председатель комиссии Светлана Егорова рассказывает, что со списками году проблем не было, а вот с работой самой комиссии возникали недоразумения. Ведь детальных разъяснений, как работать по новому кодексу не хватало, приходилось самостоятельно искать информацию и распечатывать ее.

Светлана Егорова, председатель УИК 631142

Ми не володіємо до кінця інформацією, що, де і як, не володіямо до кінця всіма засобами, тобто ми опереджаємо свої знання з цих виборів й самі задаємо ці питання.

Бюллетени и антикоронавирусные средства защиты участковые комиссии получают только сегодня. Голосование во время пандемии, говорят в УИК, личностный вызов. У них и так не хватает членов комиссии - 13 вместо 16, придется еще и выделять людей, которые будут следить за соблюдением санитарного режима.

Светлана Егорова, председатель УИК 631142.

Кожні дві години міняти пов`язку, після каждого виборця ми повинні протирати ручки, для цього буде виділена людина з членів комісії, один з членів комісії буде переверяти температури, для тих, в кого буде вище 37,2 - отдєльна буде для них кабінка.

Дома смогут голосовать не только те, кто не дойдет на участок из-за хронических заболеваний, но и больные «ковидом». Для этого им или их близким к субботе нужно было подать заявление с медицинской справкой в ​​УИК. Работникам комиссии, которые будут ходить по квартирам, пообещали предоставить максимальную защиту.

Валерия Копорулина, председатель харьковской ТИК

Будуть спочатку голосувати просто хворі і в останню уже, в останньому списку виборців уже будуть «ковідні» хворі. І ця скринька буде відкриватися потім останньою.

Массовых заболеваний в комиссиях пока нет, говорят в областной и городской ТИК, а выбывших пытаются менять оперативно.

Ольга Мозговая, глава городской ТИК

Люди болеют, их меняют тут же, и мы имеем право заменить за поданням політичних сил, даже в субботу и в случае, если не будет кворума, и кто-то не вышел, срочно собирается заседание, потому что участок открыться не может, будем очень быстро на это реагировать.

При этом, если не учитывать возможные форс-мажоры, все УИК и ТИК к выборам готовы, говорят в комиссиях. Кабинки есть, наблюдатели регистрируются, и участники надеются на спокойный ход событий во время голосования.