Местные выборы-2020: как открывались избирательные участки на Харьковщине

Сегодня в 8:00 в Украине стартовали выборы депутатов местных советов и объединенных территориальных громад, а также городских голов и председателей ОТГ.

На Харьковщине работают 1664 избирательных участка.

Также в Харькове, кроме депутатов, выбирают мэра города.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, к 8:00 на Харьковщине три участка открылись с небольшим опозданием.

Так, два избирательных участка в Изюмском районе области не открылись вовремя в связи с отсутствием бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского городского совета.

Информация об этом зарегистрирована в Едином реестре учета Изюмского отдела полиции.

По состоянию на 8:10 указанные участки уже начали свою деятельность сразу после получения бюллетеней.

Также с опозданием открылся еще один избирательный участок - в Дергачевском районе. Для выяснения причин на место была направлена ​​следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. Как выяснилось, члены комиссии не могли сразу открыть сейф с бюллетенями.

Однако, как добавили в полиции, по состоянию на 8:30 все избирательные участки в регионе работают.

Всего для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 6000 правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействованы на патрулирование.

Кроме обеспечения общественного порядка, на полицию возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.